إيداعها جمعية الرفق بالحيوان.. حملة لمصادرة الدواب الهائمة من شوارع بورسعيد - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع حي المناخ في محافظة بورسعيد، حملة موسعة، اليوم الثلاثاء، لمكافحة الدواب الهائمة بعدد من المناطق الحيوية، بناء على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على حصان بمنطقة الحرية أمام المعهد الأزهري، وتم إيداعه بمقر جمعية الرفق بالحيوان، وذلك في إطار التعامل الحضاري مع الحيوانات وفقًا لمعايير الرفق بالحيوان.

وكان محافظ بورسعيد قد شدد على الارتقاء بمستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة، ومواجهة الظواهر العشوائية.