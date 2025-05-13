مصرع مواطن وإصابة آخر في انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

شهد الطريق الإقليمي بعد كارتة بلبيس اتجاه بنها، اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة آخر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزي، يفيد بوصول جثة لشخص مجهول الهوية، وآخر مصاب بإصابات متنوعة، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وبالانتقال إلى موقع الحادث والفحص، تبين وقوع انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس، تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.