بطولة أهالي أسوان.. أحبطوا سطوا مسلحا على شركة سجائر وأعادوا 2 مليون جنيه

أسوان – إيهاب عمران:

تعرض مقر إحدى شركات السجائر بطريق الخزان بمدينة أسوان، لسطو مسلح من تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد وسرقة 2 مليون جنيه.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور قسم شرطة أسوان، بورود بلاغ من الأهالى بقيام تشكيل عصابي بسطو مسلح على مقر شركة سجائر والاعتداء على محاسب الشركة وإصابته وسرقة مبلغ 2 مليون جنيه كانوا فى حقيبة لتوريدها إلى البنك وفروا هاربين.

واستغاث المحاسب بالمارة وأصحاب المحال المجاورة الذين سارعوا بمطاردة الجناة، وخلال المطاردة، ألقى الجناة الحقيبة في محاولة للفرار، لكن المواطنين واصلوا تعقبهم، حتى تمكنوا من ضبط أحد المتهمين وكان بحوزته سلاح أبيض "سنجة"، وقاموا بتوثيقه وتسليمه إلى قوات الشرطة مع الحقيبة المستردة.

جرى نقل المحاسب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين واستكمال التحقيقات.