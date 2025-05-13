وفاة سائق الجرار وانتظام حركة القطارات بعد تصادم مزلقان البحيرة- فيديو وصور



البحيرة - أحمد نصرة:

لقي سائق مصرعه متأثرًا بإصابته، إثر اصطدام قطار ركاب بجرار زراعي، اليوم الثلاثاء، أعلى مزلقان كفر مساعد، بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين قطار وجرار زراعي عند مزلقان كفر مساعد، ووجود حالة وفاة، وتوقف حركة القطارات لبعض الوقت.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ،وتبين وفاة قائد الجرار الزراعي محمد عادل ماضي، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود، تحت تصرف النيابة العامة.

حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار إزالة آثار الحادث، وانتظام حركة القطارات.