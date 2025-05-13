انتحار شقيقي الشاب ضحية بئر الآثار في بسيون بالغربية

الغربية – مروة شاهين:

أقدم شقيقا الشاب ضحية بئر الآثار في بسيون على الانتحار، حيث أقدم أحدهما على شنق نفسه وتم نقله إلى المشرحة، بينما حاول الآخر الانتحار بقطع شرايين يده ونُقل في حالة حرجة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعمليات الجراحية اللازمة، بينما تُجرى تحقيقات مكثفة لكشف أسباب انتحارهما.

وفي وقت سابق، تلقى مأمور مركز شرطة بسيون بلاغًا من الأهالي باختفاء شاب يبلغ 29 عامًا، بينت التحريات أنه خرج رفقة صديقه وآخر واثنين من الأشقاء من قرية سلامون المحلة، للتنقيب عن الآثار داخل منزل الأخيرين، إلا أنه خلال التنقيب، سقط في حفرة عميقة (9 أمتار) ولم يتمكن رفاقه من إنقاذه، فقرروا التخلص من جثته بردم الحفرة بالتراب وصب الخرسانة عليها لإخفاء معالم الجريمة.

وتمكن فريق البحث الجنائي من ضبط المتهمين، الذين أقروا بتفاصيل الواقعة. وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان لمعاينة المنزل الذي جرت فيه أعمال الحفر، والتحفظ عليه تحت حراسة مشددة، تمهيدًا لاستخراج جثة الشاب المدفون داخله، ومعاينة المنازل المجاورة لبيان تأثير الحفر عليها.

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