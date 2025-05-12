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لتمكين المرأة.. تدريب مجاني على التفصيل والخياطة بجنوب سيناء (صور)

10:53 م الإثنين 12 مايو 2025
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    التدريبات
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    الدورة التدريبية
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    دورو تدريبية
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    متابعة البرنامج التدريبي
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    مديرة مديرية العمل تتابع التدريب
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    فعايات البرنامج لتدريبي
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    مركز الواددي
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    التدريب
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جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية العمل بجنوب سيناء فعاليات البرنامج التدريبي في التفصيل والخياطة، داخل مركز تدريب المرأة بقرية الوادي بمدينة الطور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، ومحافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، بشأن دعم التدريب المهني وتعزيز قدرات الكوادر البشرية.

وأكدت وفاء نجاح، مدير عام المديرية، خلال زيارتها التفقدية للمركز، أن البرنامج يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا عبر تدريبات تواكب متطلبات سوق العمل المحلي، مشددة على التزام الوزارة بتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان جودة التدريب واستدامته.

وأضافت أن المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان، وتشجيع العمل الحر، مشيرة إلى أن جميع البرامج تُقدَّم مجانًا لتسهيل الوصول إليها وفتح آفاق جديدة للباحثين عن فرص عمل.

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جنوب سيناء تعليم الخياطة تمكين المرأة مديرية العمل
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