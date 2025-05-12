مصرع صبي أسفل قطار في قنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

لقي صبي يبلغ من العمر 12 عامًا مصرعه، اليوم الإثنين، دهسًا تحت عجلات قطار أثناء عودته من رعي الأغنام بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص جنوبي محافظة قنا.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد أبلغت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بوقوع حادث دهس على مزلقان قرية جراجوس، وتبيّن من الفحص أن الضحية يُدعى "ز.ع.ع"، وتوفي متأثرًا بإصاباته في موقع الحادث.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت النيابة العامة والجهات المختصة الإجراءات اللازمة.