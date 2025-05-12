اعترافات أنوسة كوتة في واقعة نمر البريفاج: حذّرت البسطويسي وشغله معايا مش محتاج ترخيص

الغربية - مروة شاهين:

كشفت التحقيقات في واقعة هجوم نمر على عامل داخل سيرك البريفاج بمدينة طنطا، عن أبرز ما جاء في أقوال مدربة الحيوانات المفترسة محاسن مدحت كوتة، المعروفة بـ"أنوسة كوتة"، والتي أكدت خلالها أن العامل المصاب محمد البسطويسي يعمل لديها منذ خمس سنوات كمساعد مدرب وسايس حيوانات، وأن طبيعة عمله لا تتطلب ترخيصًا لأنه لا يتعامل مباشرة مع الحيوانات من داخل القفص.

أضافت كوتة، في اعترافاتها أمام جهات التحقيق، أنها حذّرت جميع العاملين مرارًا من إدخال أياديهم إلى أقفاص الحيوانات، سواء أثناء العرض أو خلال عمليات التغذية، مشيرةً إلى أن الواقعة حدثت أثناء العرض بعد أن وضع العامل يده داخل القفص على المقعد الذي كانت تجلس عليه النمرة، مما جعلها تشعر بالخطر ودفَعها إلى الهجوم.

وأوضحت المدربة أنها تمتلك التراخيص الكاملة من الجهات المختصة لإقامة عروض السيرك في منطقة المعرض بمدينة طنطا، مؤكدةً أن الحيوانات المفترسة، من بينها أسود ونمور، تُطعم مرة واحدة يوميًا، وتحصل على مكافآت من اللحوم خلال العرض، نافيةً أن يكون الجوع سببًا للهجوم.

وكانت النيابة قد قررت إحالة أنوسة كوتة إلى المحاكمة أمام محكمة جنح طنطا في جلسة 31 مايو الجاري، بعد توجيه اتهامات تتعلق بالإهمال والتقصير، ما أدى إلى إصابة العامل محمد عبد الفتاح بعاهة مستديمة تمثلت في بتر ذراعه الأيسر من أعلى الكوع، وذلك استنادًا إلى تقارير طبية وتحقيقات النيابة التي أكدت إخلال المتهمة بقواعد السلامة خلال العرض.