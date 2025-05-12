قطار يصدم ثلاثة أشخاص في بنها

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، بعد أن صدمهم قطار على شريط السكة الحديد أمام مساكن طابا في مدينة بنها.

كانت غرفة عمليات الإسعاف بالقليوبية تلقت بلاغًا بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع، حيث سُجلت وفاة أحد الأشخاص متأثرًا بإصاباته، إلى جانب إصابة اثنين آخرين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، كما صرحت جهات التحقيق بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول أسباب وملابسات الحادث.