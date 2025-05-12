ردموا الحفرة عليه.. قرارات جديدة من النيابة في واقعة ضحية بئر الآثار بالغربية

تنقيب غير مشروع عن الآثار

الغربية - مروة شاهين:

أمرت النيابة العامة بمركز بسيون في محافظة الغربية بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان لمعاينة منزل في قرية سلامون، والذي شهد واقعة تنقيب غير مشروع عن الآثار أسفرت عن مصرع شاب بعد سقوطه في حفرة بعمق نحو 9 أمتار، ومحاولة أصدقائه طمس معالم الجريمة بردم الحفرة.

كما قررت النيابة التحفظ على المنزل وتعيين حراسة أمنية لحين استخراج الجثة، مع فحص المنازل المجاورة لبيان مدى تأثرها بأعمال الحفر والتنقيب.

وكانت أجهزة البحث الجنائي بمركز بسيون قد كشفت ملابسات اختفاء شاب يُدعى "م. ض" يبلغ من العمر 27 عامًا، بعد بلاغ أسرته بتغيبه منذ أيام، حيث أظهرت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة أنه توجه إلى قرية سلامون برفقة شخص يُدعى "م. ر"، بصحبة شيخ يُدعى "ح. س" من قرية صالحجر، وشقيقين يُدعيان "ع. ش" (45 عامًا) و"أ. ش" (30 عامًا)، وجميعهم متهمون بالمشاركة في واقعة التنقيب.

وتبين من التحقيقات أن الضحية سقط أثناء عملية الحفر داخل المنزل، فقام المتهمون بردم الحفرة وإخفاء الجثة تحت طبقة خرسانية، خشية انكشاف أمرهم.

ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين الأربعة وإحالتهم إلى جهات التحقيق، التي باشرت استجوابهم وأصدرت قراراتها المشار إليها.

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