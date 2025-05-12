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بهذه التهم.. حبس البلوجر "أم رودينا" 4 أيام على ذمة التحقيق في كفر الشيخ

06:27 م الإثنين 12 مايو 2025

أرشيفية

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت نيابة بندر كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حبس البلوجر "فاطمة. ا"، المعروفة إعلاميًا باسم "أم رودينا"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامات تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث محتوى غير لائق.

وجاء في التحقيقات التي أُجريت بإشراف المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أن المتهمة، البالغة من العمر 22 عامًا وتقيم بمنطقة القنطرة بمدينة كفر الشيخ، تواجه اتهامات بعرض مشاهد خادشة للحياء، والتعدي على القيم الأسرية والأخلاقية في المجتمع المصري، إلى جانب استخدام حساباتها الإلكترونية في التسول وتحصيل أموال بطرق غير مشروعة تحت دعاوى إنسانية.

كما شملت الاتهامات إنشاء حسابات إلكترونية بغرض ارتكاب جرائم، وتقديم محتوى اعتُبر مسيئًا للآداب العامة.

وأظهرت التحريات امتلاك المتهمة أصولًا مالية شملت حسابًا بنكيًا وشهادة ادخار بقيمة 2.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى ودائع بقيمة 700 ألف جنيه، ومحافظ إلكترونية، وهاتفي "آيفون" و"إنفينيكس"، وسيارة ملاكي من طراز "كيا".

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