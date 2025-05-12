محافظ المنيا يُكرّم أسر الشهداء.. ويؤكد: لن ننسى تضحياتهم (صور)

المنيا – جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، احتفالًا رسميًا بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم، نظّمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوي، مدير الجمعية، واللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والعسكرية.

وفي كلمته، أكد المحافظ أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية نستعيد خلالها بطولات أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً لأمن مصر واستقرارها، مؤكدًا أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تنسى تضحيات الشهداء، وستظل داعمة لأسرهم وذويهم في مختلف النواحي. كما أعرب عن اعتزازه بمشاركة أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في هذا اليوم الذي يجسد الوفاء لأبناء الوطن المخلصين.

من جانبه، دعا اللواء مدحت فاوي الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء، ناقلًا تحيات الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشددًا على التزام المؤسسة العسكرية برد الجميل لمن ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن.

وتضمن الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمات من ممثلي الأزهر والكنيسة حول مكانة الشهيد، إضافة إلى عرض فيلم تسجيلي من إنتاج الشؤون المعنوية يوثق بطولات شهداء القوات المسلحة في حرب أكتوبر.

وفي ختام الفعاليات، كرّم المحافظ ومدير جمعية المحاربين القدماء عددًا من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة.