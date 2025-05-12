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تحصين 40 ألف رأس ماشية في أسوان ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع (صور)

05:52 م الإثنين 12 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تحصين ماشية في أسوان
  • عرض 8 صورة
    تحصين ماشية في أسوان
  • عرض 8 صورة
    تحصين ماشية في أسوان
  • عرض 8 صورة
    تحصين ماشية في أسوان
  • عرض 8 صورة
    تحصين ماشية في أسوان
  • عرض 8 صورة
    تحصين ماشية في أسوان
  • عرض 8 صورة
    تحصين ماشية في أسوان
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أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان، عن تحصين نحو 40 ألف رأس من الماشية، تشمل الأبقار والجاموس والأغنام، ضمن فعاليات الحملة القومية الأولى لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت في 5 أبريل الماضي واستمرت حتى مايو الجاري، وذلك برعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق.

وقال الدكتور جمعة مكي، مدير عام الطب البيطري بأسوان، إن الحملة شهدت متابعة ميدانية مستمرة من محافظ أسوان، بهدف ضمان وصول حملات التحصين إلى جميع القرى والنجوع والمدن والمراكز، مع تقديم الدعم اللازم والرعاية البيطرية الكاملة لتحقيق معدلات تحصين مرتفعة.

وأشار مكي إلى أن المحافظ وجّه بضرورة تعزيز جهود التوعية لدى المربين، وتكثيف التنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري لضمان سرعة تحصين رؤوس الماشية، وحمايتها من أي أمراض محتملة.

وأكد أن المحافظة لم تسجل أي حالات إصابة أو اشتباه بمرضي الحمى القلاعية أو حمى الوادي المتصدع، لافتًا إلى أن فرق التحصين عملت بالتوازي مع لجان الإرشاد البيطري، التي كثّفت من جهود التوعية بخطورة الأمراض الوبائية، وأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، بالتعاون مع الإدارات المحلية وأجهزة التفتيش على أسواق الماشية، التي خضعت لأعمال التطهير والمراقبة البيطرية المستمرة.

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