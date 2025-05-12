وكيل تعليم أسيوط يبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

عقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات الجارية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك بحضور قيادات التعليم بالمحافظة.

شارك في الاجتماع كل من محمد النمر، مدير عام التعليم الفني، وسيد الشريف، مدير عام الشؤون التنفيذية، إلى جانب مديري المراحل التعليمية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وموجهي عموم المواد الأساسية، والموجهين الأوائل، فضلًا عن مسؤولي المتابعة الميدانية، والتعليم الخاص، والتعليم المجتمعي، والتربية الخاصة، والمدارس الرسمية والمتميزة للغات، وشؤون الطلاب، والتوجيه المالي، والتطوير التكنولوجي، والتعليم الفني بأنواعه التجاري والصناعي والزراعي.

وأكد دسوقي، خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام التام بالقرارات الوزارية والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددًا على أهمية تحرير إقرارات الموانع لجميع المشاركين في لجان الامتحانات لضمان النزاهة والشفافية.

كما شدد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ خطة المناهج الدراسية والمراجعات النهائية قبل بدء الامتحانات، مع وضع خطة متابعة دقيقة لجميع المراحل التعليمية لضمان الجاهزية الكاملة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية توفير بيئة امتحانية مناسبة وآمنة للطلاب، مؤكدًا أن المديرية تبذل جهودًا كبيرة لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط وفاعلية. كما وجه بضرورة تفعيل غرف العمليات بجميع الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، مع التشديد على منع أي محاولات للغش، وتطبيق الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية بكل دقة.

واختتم دسوقي، الاجتماع بالتأكيد على توفير كافة المستلزمات والأدوات اللازمة للجان الامتحانية، بما يضمن أداء المهام بكفاءة وانضباط.