إحالة أوراق عامل قتل مسنة لسرقتها بالقناطر الخيرية إلى المفتى

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بإحالة عامل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهم، لاتهامه بقتل مسنة بسلاح أبيض "سكين"، وذلك بغرض سرقتها، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة يوم 10 يونية القادم للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد و عماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود.

وأحالت النيابة العامة المتهم:- "عمر ف س ع" 21 سنة، عامل، مقيمة سندبيس، القناطر الخيرية القليوبية، في القضية رقم 1943 لسنة 2024 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 34 لسنة 2024 كلي جنوب بنها لأنه في يوم 26 / 11 / 2023 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لمحافظة القليوبية، قتل عمداً المجني عليها سهام محمد محمد حسوبة مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها ليتمكن من سرقتها.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم توجه إلى العقار سكنها وتسلق المواسير صعودا لشقتها وتسلل داخله وما أن شاهدته المجني عليها فتعدى عليها ضرباً بقطعة خشبية بأن سدد لها عدة ضربات بالأداة المار بيانها استقرت برأسها حتى خارت قواها وشلت مقاومتها ولم يكتفي بذلك بل أستل سكين من مسرح الجريمة وسدد لها عدة طعنات بجيدها قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه قد ارتكب هذه الجناية بقصد ارتكاب جنحة - التالية الوصف - إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات مبلغ مالي، هاتف محمول و المبينين وصفاً وقدرا بالتحقيقات والمملوكين لذات المجني عليها بأن تسلق لمسكنها وتسلل داخله ليلا واستولى على المنقولات وفر هارباً.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.