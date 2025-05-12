إزالة 66 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المنيا -صور

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 66 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت يوم السبت 10 مايو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 31 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والمباني التي تم رصدها من خلال تقارير المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة 24 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة.

وأكد كدواني أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالقانون وعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات على الأراضي، مؤكدًا أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها بكل حسم.