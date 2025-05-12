نشوب حريق بقرية الجبلاو في قنا وتدخل عاجل من الحماية المدنية

قنا- عبدالرحمن القرشي :

نشب حريق داخل الغابات الشجرية، في قرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل الغابات الشجرية في قرية الجبلاو .

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتبين نشوب حريق داخل الغابات الشجرية في قرية الجبلاو دون وجود أي إصابات بشرية، وتجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.

فيما انتقل رجال الوحدة المحلية لمجلس قروي الجبلاو إلى مكان الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.