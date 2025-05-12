"بنادق في غرفة النوم".. السجن 15 عامًا لتاجر أسلحة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قضت محكمة المستأنف الدائرة الثالثة بسوهاج، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة ألف جنيه، في اتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة بناحية قرية الكشح دائرة مركز شرطة دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبدالشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبدالحميد حسن.

تعود تفاصيل القضية، لشهر مايو من عام 2024، عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية أكدتها التحريات السرية مفادها قيام "هيثم. س" 34 عامًا عامل زراعي ويقيم بناحية قرية الكشح دائرة مركز شرطة دار السلام بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر الحية الغير مرخصة، متخذًا من مسكنه وملحقاته مكانًا لإخفاء نشاطه الإجرامي.

تم استئذان النيابة العامة واستهداف المتحرى عنه المذكور، وتم ضبطه، وبتفتيش مسكنه عثر داخل غرفة النوم على جوال بلاستيكي بداخله عدد 2 بندقية آلية عيار 7.62 × 39 بالخزينة الخاصة بها، كما عثر على بندقية خرطوش.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أحالت القضية للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.