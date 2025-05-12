بورفؤاد تواصل حربها على الناموس بحملات مكثفة -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد، حملاتها المكثفة، اليوم الاثنين، لمواجهة ظاهرة انتشار الناموس، حفاظًا على صحة المواطنين.

واستخدمت المدينة سيارات رش المبيدات في كافة أنحاء بورفؤاد، بناء على توجيهات الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس المدينة، لحماية المواطنين من الناموس والبعوض والقوارض للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين ولمكافحة انتشار الحشرات الضارة.

ومن جانبه، وجه رئيس مدينة بورفؤاد الأجهزة التنفيذية بضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف الحملات بشكل يومي لتغطية كافة مناطق وقطاعات المدينة وذلك لمواجهة ظاهرة انتشار الناموس، في إطار حملة الوقاية من الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض، مشددًا على أنه جارِ استمرار الحملات اليومية للقضاء على الحشرات والبعوض الناقل لبعض الأمراض التي تصيب الإنسان.