مصرع طالب ثانوي غرقا فى نهر النيل بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي طالب في الصف الثاني الثانوي مصرعه، اليوم الاثنين، غرفًا خلال الاستحمام داخل نهر النيل في منطقة الحميدات، بندر قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قسم شرطة قنا، يفيد بمصرع طالب ثانوي غرقًا خلال الاستحمام في مياه بنهر النيل بمنطقة الحميدات التابعة لدائرة البندر.

وبعد الفحص تبين مصرع م.ن.ج، يبلغ من العمر 17 عامًا، طالب في الصف الثاني الثانوي غرقًا داخل نهر النيل في منطقة الحميدات بندر قنا.

تقرر نقلهم جثمانه إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.