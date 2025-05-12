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"خرج ولم يعد".. سيدة بالشرقية تروي مأساة اختفاء زوجها: "سايبلي 4 أبناء"

12:39 م الإثنين 12 مايو 2025

الزوج المتغيب

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الشرقية- ياسمين عزت

خرج منذ شهر ولم يعد وترك لي 4 أبناء.. بهذه الكلمات بدأت "سوزان محمود"، ربة منزل ومقيمة بقرية العصلوجي التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، حديثها لـ "مصراوي"، مناشدة الجهات المعنية بالبحث عن زوجها.

وكشفت عن أن زوجها المتغيب يدعى "محمد رمضان عبدالسلام"، البالغ من العمر 50 عامًا "عاملًا"، وحدث اختفائه منذ صباح يوم 9 أبريل الماضي.

وأوضحت السيدة، أن زوجها خرج صباح يوم 9 أبريل (حيث خرج ولم يعد) كعادته متوجهًا إلى عمله، إلا أنه لم يعد منذ ذلك الحين، كما أُغلق هاتفه المحمول، وانقطعت أخباره تمامًا.

وأضافت أن الأسرة قامت بالبحث عنه بجميع الوسائل المتاحة دون جدوى، ما أثار شكوكهم تجاه بعض الأشخاص الذين كانت تربطهم به علاقات صداقة وتعارف.

وأكدت السيدة "سوزان"، أنها أم لـ 4 أبناء، وأن زوجها كان هو العائل الوحيد للأسرة، مشيرة إلى أن جهة عمله قامت بفصله نتيجة الغياب غير المبرر.

ووجهت الزوجة، استغاثة إلى وزارة الداخلية لتكثيف جهود البحث عن زوجها ومعرفة ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة أم توفاه الله، مؤكدة تحرير محضر رقم 4028 إداري مركز شرطة الزقازيق.

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الشرقية اختفاء زوج قرية العصلوجي شرطة الزقازيق
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