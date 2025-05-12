نيابة أسوان تقرر استمرار حبس المتهم بالتعدي على العاملين بمستشفى المسلة 15 يومًا

أسوان – إيهاب عمران:

قررت النيابة العامة في محافظة أسوان، اليوم، استمرار حبس المتهم بالتعدي وتهديد العاملين في مستشفى المسلة التخصصي بأسوان، والذي كان يعرف سابقًا باسم مستشفى الحميات، لمدة خمسة عشر يومًا إضافية على ذمة التحقيقات الجارية.

وجاء قرار النيابة هذا عقب ظهور نتيجة العينة التي تم أخذها لتحليل المواد المخدرة، والتي أظهرت أنها "إيجابية"، مما يعني تعاطي المتهم لتلك المواد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام والد طفلة كانت محتجزة لتلقي العلاج داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى المسلة، وخلال زيارته لابنته، قام الأب بإخفاء سلاح أبيض، تحديدًا "سنجة"، داخل طيات ملابسه، وداخل المستشفى، قام بتهديد أطقم التمريض والأطباء العاملين هناك باستخدام هذا السلاح الأبيض.

وتمكن أفراد أمن المستشفى من السيطرة على الموقف وضبط الأب المتهم، وقاموا باستدعاء قوات الشرطة وتسليمه إليها.

بدورها، قامت الشرطة بتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبعد عرض المتهم على النيابة، قررت الأخيرة حبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بإجراء تحليل للكشف عن تعاطيه المواد المخدرة.

واليوم، وبعد ظهور نتيجة التحاليل التي أكدت إيجابيتها، أصدرت النيابة قرارًا بتجديد حبس المتهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية.

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