إعدام 226 كيلو جرام أغذية تالفة في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

نظم فريق مراقبة الأغذية بمديرية صحة بني سويف، حملة مكبرة على عدد من المنشآت التجارية، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب.

وتمكنت الحملة من إعدام 226 كجم أغذية تالفة، و37 لتر عصائر منتهية الصلاحية، والتحفظ على 75 كيس بسكويت كسر مصانع بإجمالي وزن 34 كجم.

كما جرى تحرير 202 محضرا لعدد من المنشآت لعدم استيفاء الإشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية.، فضلا عن رصد 8 منشآت بدون ترخيص، و 4 منشآت بها مخالفات، كذلك سحب 16 عينة أغذية مختلفة وإرسالهما للمعمل المشترك لتحليها لبيان مدى صلاحيتها.

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.