ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القطن بقريتي في الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

نظمت مديرية الزراعة بالشرقية، ندوة إرشادية بمركزي الفرايحة وقصاصين الأزهار التابعين لمركز أولاد صقر، في إطار الجهود المبذولة للنهوض بمحصول القطن، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وبمشاركة عدد من المزارعين ومرشدي الجمعيات الزراعية.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية تلك الندوات في دعم التنمية الزراعية، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين المعاملات الزراعية بما يساهم في رفع مستوى معيشة الفلاح وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

من جانبه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، أن الندوة نُفذت بالتنسيق مع المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة، والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد، والمهندسة منى عامر مدير إدارة القطن بالإدارة المركزية، حيث تناولت توعية المزارعين بالممارسات الفنية السليمة، والتوصيات الخاصة بالصنف المنزرع.

وشملت الندوة إرشادات حول توقيت الخف وإجراء الترقيع من نفس نوع البذور، والتسميد الأزوتي، والعزقة الأولى (الخربشة)، بالإضافة إلى كيفية مكافحة الآفات الأولية التي تصيب محصول القطن.