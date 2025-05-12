الرقابة التجارية تضبط كمامات غير صالحة للاستخدام الآدمي في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، وكيل المديرية والقائم بأعمال المدير العام، حملة مكبرة، اليوم الاثنين، للرقابة على المنتجات من المنظفات والمستلزمات الطبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط الرقابة التجارية 2150 كمامة، داخل إحدى المحال بدائرة حي العرب منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي - بحسب بيان المديرية - وغير المصنعة طبقًا للمواصفات.

وأكدت مديرية التموين على أن هذه الكمامات تمثل مشكلة كبيرة وغير صحية وتشكل خطرًا على صحة المواطنين، وقد تكون وسيلة سريعة لنقل العدوي، لافتة أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة جنح العرب، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.