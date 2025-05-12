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انتشال جثة غريق مجهول الهوية أمام قرية الفردوس بالمنوفية -صور

12:15 م الإثنين 12 مايو 2025
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    انتشال جثة غريق مجهول الهوية أمام قرية الفردوس بالمنوفية (1)
  • عرض 5 صورة
    انتشال جثة غريق مجهول الهوية أمام قرية الفردوس بالمنوفية (2)
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    انتشال جثة غريق مجهول الهوية أمام قرية الفردوس بالمنوفية (4)
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    انتشال جثة غريق مجهول الهوية أمام قرية الفردوس بالمنوفية (3)
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المنوفية- أحمد الباهي:

عثر أهالى مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الاثنين، على جثة عائمة أمام قرية الفردوس، وعلى الفور أبلغوا الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم.

وصل رجال الشرطة لموقع الحادث في العاشرة صباحا، برفقتهم سيارة إسعاف وفريق من الإنقاذ النهري، وتمكنوا من انتشال الجثمان من المياه، ونقله إلى مستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

بالفحص والمعاينة تبين أن الغريق شاب في الثلاثينيات، غير معلوم الهوية وليس معه أي إثباتات شخصية، وبدا على جثمانه الوفاة قبل أيام، وتقرر إيداعه بمستشفى الباجور التخصصي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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انتشال جثة محافظة المنوفية مدينة الباجور سيارة إسعاف الإنقاذ النهري مستشفى الباجور التخصصي النيابة العامة
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