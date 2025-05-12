صحة القليوبية تضبط 1.5 طن حلوى منتهية الصلاحية -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الاثنين، حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية بنطاق مدينة قها، وذلك لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمستهلك، وذلك بتوجيهات من الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي، وذلك تحت إشراف الدكتورة غادة بركات مدير الإدارة الصحية بقها، والدكتورة سوزان نبيه المدير الوقائي بالإدارة.

أسفرت الحملة عن ضبط طن ونصف من منتجات البسكويت والحلوى منتهية الصلاحية، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما جرى خلال الحملة تحرير محضر لعدم استيفاء المخزن للاشتراطات الصحية، وسحب عينات عشوائية من المنتجات سارية الصلاحية بالمخزن، وإرسالها إلى معامل بنها للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتوصية بغلق المخزن لإدارته بدون ترخيص ومخالفته الشروط الصحية المقررة.