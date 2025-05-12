تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني فى الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن إجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك لبعض الصفوف الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، وذلك مراعاة للظروف التنظيمية وتجنبًا لتعارض المواعيد أو التزاحم داخل اللجان.

وأوضحت المديرية، أن التعديلات شملت مواعيد بعض المواد في صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وكذلك بعض التغييرات في جدول الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن الجداول الجديدة تم اعتمادها رسميًا، ونشرت عبر الصفحات الرسمية للمديرية والإدارات التعليمية المختلفة.

وأكدت المديرية حرصها على مصلحة الطلاب وتوفير بيئة امتحانية مناسبة، داعية جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الجداول المعدلة والالتزام بالمواعيد الجديدة.

وشددت على أن جميع اللجان الامتحانية ستجهز بالشكل اللائق لضمان انضباط سير الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية اللازمة.