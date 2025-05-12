إعلان الجوائز.. ختام مهرجان الفنون المسرحية لطلاب جامعة الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

اختتمت فعاليات النسخة الرابعة عشرة للمهرجان السنوي للفنون المسرحية لطلاب جامعة الإسكندرية، بمسرح قصر ثقافة الأنفوشي، وذلك بحضور عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من الأدباء والمثقفين وشخصيات بارزة في المجال الفني والأكاديمي.

وأعرب الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فخره بطلاب الجامعة المتفوقين أكاديميًا وإبداعيًا بمختلف الأنشطة، مشيدًا بأدائهم المتقن وحماسهم المشهود ومشاركتهم الفاعلة خلال المهرجان.

وأوضح أن جامعة الإسكندرية أقدم وأعرق الجامعات المصرية التي تحتضن قسم أكاديمي متخصص في دراسة فن المسرح"، مشيرًا إلى التزام الجامعة بتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لطلابها الموهوبين، بهدف استمرار تفوقهم وتميزهم في شتى المجالات.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة منال فوده، رئيس قسم المسرح ورئيس لجنة التحكيم، بالأداء المسرحي لخريجي الجامعة الذين أثروا المهرجان برؤى إخراجية ناضجة ومبتكرة لعروض كلياتهم.

وبدوره، أشار الطالب حازم بدر، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، أن النشاط الطلابي يمثل حقًا أصيلاً لجميع طلاب الجامعة، مشيراً أن هذه الدورة من المهرجان شهدت أكبر عدد من الفرق المشاركة في تاريخه.

ووفقًا لبيان صادر عن الجامعة، اليوم الاثنين، جاء جوائز المهرجان كالتالي:

- المركز الأول "كلية الزراعة عن مسرحية "ضيق تنفس" إخراج أحمد علاء علي "خريج كلية الزراعة".

- المركز الثاني "كلية التربية عن مسرحية "الهواء الأصفر" إخراج الطالب محمد بهجت.

- المركز الثالث "كلية الطب عن مسرحية "نجع أسفيت" إخراج الطالب أحمد أمين.

وفاز بجوائز الأداء التمثيلي كل من:

- جائزة أفضل ممثل دور أول "مناصفة": الطالب خالد علي "كلية الطب البيطري" والطالب أحمد كمال جدو "كلية الزراعة".

- جائزة أفضل ممثلة دور أول "الطالبة ملك ياسر "كلية التربية".