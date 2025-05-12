محافظ أسيوط يتفقد منطقة "المصلة" ويوجه بحلول عاجلة لأزمة الصرف -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقدية بمنطقة المصلة التابعة لحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار استجابته لشكاوى المواطنين وحرصه على متابعة المشكلات الخدمية على أرض الواقع.

وخلال الجولة، أصدر المحافظ توجيهات فورية للأجهزة التنفيذية بسرعة التدخل لمعالجة أزمة الصرف الصحي التي تعاني منها المنطقة، خاصة في ظل تكرار الطفح ووجود انسدادات مزمنة أثرت سلبًا على عدد من المنازل، لا سيما تلك الواقعة في مناطق منخفضة.

ورافق المحافظ في جولته ممدوح جبر، رئيس حي غرب، حيث شملت الجولة تفقد عدد من الشوارع والمساكن المتضررة، والاستماع إلى شكاوى الأهالي الذين أعربوا عن معاناتهم اليومية جراء تكرار طفح المجاري.

وأكد اللواء هشام أبو النصر، خلال لقائه بالمواطنين، أن منطقة غرب البلد، بما فيها المصلة، مدرجة ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية التي تنفذها المحافظة، والتي تستهدف تحسين البنية التحتية وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار المحافظ إلى التنسيق الجاري مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لوضع حلول جذرية للمشكلة، مع الدفع بسيارات لشفط المياه بشكل فوري، وتكثيف الجهود الفنية لتحديد أسباب الانسداد المتكرر والعمل على معالجتها بشكل دائم.

كما وجه برفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة، بما يشمل أعمال الرصف في الشوارع الرئيسية، وتركيب بلاط الانترلوك في الحارات الضيقة التي يصعب رصفها بالطرق التقليدية، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.