محافظ سوهاج يسلم ماكينات خياطة للسيدات الأولى بالرعاية -صور

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قام اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتسليم عدد من ماكينات الخياطة للسيدات المعيلات من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بدعم من مؤسسة "حياة كريمة" ضمن جهودها في المشاركة المجتمعية وتوفير مصادر دخل مستدامة للأسر الأكثر احتياجاً، وذلك بحضور العقيد محمد كمال، مدير مؤسسة "حياة كريمة" بسوهاج.

وأكد المحافظ، أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة "حياة كريمة"، في تعزيز جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيداً بالتعاون المثمر بين المؤسسة والمحافظة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتمكينها من تحسين مستوى المعيشة من خلال مشروعات صغيرة مدرة للدخل.

وفي لقائه مع السيدات المستفيدات أكد سراج حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توفير حياة كريمة لهن، وتوفير مصدر رزق ثابت يساعدهن على متطلبات الحياة، مشيرا إلى أن تمكين المرأة اقتصادياً يأتي على رأس أولويات العمل التنموي بالمحافظة، مؤكدا على استمرار دعم هذه المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين.

من جانبه، أوضح العقيد محمد كمال مدير مؤسسة "حياة كريمة" أن توزيع ماكينات الخياطة يأتي ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة لتمكين الأسر اقتصادياً، ومساعدتها على الاعتماد على الذات، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وعلى هامش الفعالية عقد المحافظ لقاء مع فريق عمل مؤسسة "حياة كريمة " بالمحافظة، واستعرض خلاله أبرز الأنشطة والتدخلات التي نفذتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، واطلع على خططها المستقبلية لخدمة المواطنين، مؤكدا دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات التي تنفذها المؤسسة لصالح أبناء سوهاج، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا .