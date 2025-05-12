أم الصغير كشفت المستور.. إحالة شاب هتك عرض طفل بالفيوم إلى المفتي

الفيوم – حسين فتحى:



قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، إحالة أوراق الشاب محمد (18 عامًا) إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وذلك لارتكابه جريمة هتك عرض بحق طفل لم يتجاوز السابعة من عمره، ما تسبب له في إصابات بالغة.

ضمت هيئة المحكمة في عضويتها المستشارين محمد عبد التواب العنانى وعمرو أبو الاسرار، بأمانة سر نصيف أمين وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 20 من أكتوبر 2024، عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، بلاغا من والدة الطفل بقيام شخص مقيم بالقرب من منزلهم بالاعتداء عليه جنسيا على ابنها.

كشفت التحقيقات عن قيام المتهم باستدراج الطفل من أمام منزله في أكتوبر 2024، واقتياده إلى منطقة زراعية حيث اعتدى عليه جنسيًا بوحشية، مخلفًا لديه تهتكات خطيرة في منطقة الشرج.

اعترف المتهم بجريمته أمام جهات التحقيق، موضحًا كيف خدع الطفل ووعده بهاتف محمول قبل أن ينفذ فعلته ويهدده بالقتل إن أبلغ والدته بما حدث.

وبعد استكمال التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات التي اتخذت قرارها بإحالة أوراقه إلى المفتي.