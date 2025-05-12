إعلان

مصرع شقيقين غرقًا داخل بيارة صرف زراعي بالبحيرة

10:56 ص الإثنين 12 مايو 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شقيقان مصرعهما، اليوم الاثنين، غرقا داخل بيارة أرض زراعية بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة وادي النطرون، بلاغًا من أهالي بغرق شخصين داخل بيارة صرف بأرض زراعية، وبالفحص تبين وفاة مصطفى محمد علام، 14 عامًا، وشقيقه محمد محمد علام، 17 عامًا.

جرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

0

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحيرة صرف زراعي وادي النطرون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تعلن موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم
الحلقة المفقودة.. 3 أسئلة لم تجب عنها الحكومة في أزمة "البنزين المغشوش"