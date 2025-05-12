مصرع شقيقين غرقًا داخل بيارة صرف زراعي بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شقيقان مصرعهما، اليوم الاثنين، غرقا داخل بيارة أرض زراعية بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة وادي النطرون، بلاغًا من أهالي بغرق شخصين داخل بيارة صرف بأرض زراعية، وبالفحص تبين وفاة مصطفى محمد علام، 14 عامًا، وشقيقه محمد محمد علام، 17 عامًا.

جرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.