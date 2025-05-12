إصابة 4 طلاب في مشاجرة أمام مدرسة بقنا

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أصيب 3 طلاب، اليوم الاثنين، إثر نشوب مشاجرة أمام المدرسة الفنية الصناعية بنين في مدينة الوقف الجديدة، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب مشاجرة أمام المدرسة الفنية الصناعية بمدينة الوقف الجديدة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص إصابة 3 طلاب إثر مشاجرة في كافتيريا أمام المدرسة الثانوية الفنية الصناعية بمدينة الوقف الجديدة.

وجري نقل المصابين إلى مستشفى الوقف المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.