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مصرع جزار في مشاجرة بين طرفين بالقليوبية

10:49 ص الإثنين 12 مايو 2025

جثة - أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي جزار مصرعه في مشاجرة بين طرفين بمنطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بمنطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

و انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع عصام.ا جزار إثر مشاجرة مع آخرين، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف تفاصيل الواقعة وملابساتها وضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال شهود عيان الواقعة وضبط أطراف المشاجرة.

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مصرع جزار القليوبية مشاجرة
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