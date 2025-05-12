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السيطرة على حريق في إحدى الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

04:04 ص الإثنين 12 مايو 2025

الحماية المدنية ارشيفية

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الإسماعيلية- أميرة يوسف:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق محدود نشب في إحدى الأراضي الزراعية بقرية أبو خليفة التابعة لمركز القنطرة غرب.

على الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، إذ نجحت القوات في احتواء النيران قبل امتدادها إلى الأراضي المجاورة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأكدت مصادر أمنية، أن الحريق كان محدود النطاق، وتم التعامل معه بسرعة واحترافية، فيما تُجرى حالياً المعاينة اللازمة للوقوف على أسبابه.

وتواصل الأجهزة التنفيذية متابعة تطورات الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع تأكيد عدم تأثر باقي المزارع في المنطقة.

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