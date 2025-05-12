مصوغات ذهبية و15 طعنة.. كشف غموض مقتل طالب في بني سويف



بني سويف- حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية في بني سويف، في كشف غموض العثور على جثة طالب ثانوي في مياه بحر يوسف، وبها جرح قطعي في الرقبة والذراع، بنطاق مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

كان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة في مياه بحر يوسف، لشاب يُدعى "إسلام. م. ش"، 17 عامًا، مقيم قرية مازورة التابعة لدائرة المركز، وبها جرح قطعي في الرقبة والذراع.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الخولي مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة.

وبتكثيف البحث والتحريات تبين، أن المجني عليه أخذ مصوغات ذهبية من منزل شقيقه، وسلمها لصديقه "مصطفى. أ. ش"، 17 عامًا، مقيم بذات القرية، لبيعها وتسليمها ثمنه.

كما بينت التحريات أنه مع تكرار مطالبة المجني عليه لصديقه بالمال، قرر الجاني التخلص منه، فاستدرجه بالقرب من بحر يوسف المجاور للقرية بحجة إعطائه المال، وهناك استل سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، وسدد له 15 طعنة في الرقبة، والصدر، والبطن، ثم ألقى بجثته في المياه، وفر هاربا.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.