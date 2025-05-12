"ثاني حالة خلال شهر".. درّاسة القمح تبتلع مزارعاً في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي فلاح بقرية منشأة جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه مساء الأحد، بعدما ابتلعته ماكينة دِراس القمح أثناء عمله عليها في حصاد محصول القمح، وتعد الواقعة ثاني حادث بذات الطريقة خلال شهر.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع فلاح داخل ماكينة دراسة القمح بمنشأة جريس بدائرة المركز.

وبالإنتقال والمعاينة تبين مصرع "شحته.ا.ا" 36 عامًا، بعد أن علقت يداه بأعواد القمح أثناء إلقائها داخل الماكينة، وتوفاه الله في الحال، هذا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكانت قرية كفر الفرعونية قد شهدت واقعة مماثلة في 19 أبريل الماضي، بعد مصرع "السيد.س.ع"، رجل مُكافح في يعمل "نقاش" كما يعمل بالزراعة، وأثناء دفعه لأعواد القمح داخل ماكينة الدراسة سحبته لداخلها وتوفاه الله في الحال.