يوم ثقافي مصري إندونيسي لأول مرة في جامعة سوهاج (صور)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نظّمت جامعة سوهاج أول يوم ثقافي مصري إندونيسي بالتعاون مع سفارة جمهورية إندونيسيا في القاهرة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور حسان النعماني، ونائب السفير الإندونيسي محمد زعيم الخالص ناسوتيون، وعدد من قيادات الجامعة والمستشارين الثقافيين، في فعالية احتضنها المركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وأشاد رئيس الجامعة بالعلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وإندونيسيا، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين يتجاوز الإطار السياسي ليشمل مجالات الثقافة والتعليم والبحث العلمي. كما نوّه إلى سعي الجامعة لتعزيز شراكاتها الأكاديمية مع الجامعات الإندونيسية، خاصة في مجالات الطب والزراعة والآداب، مشيرًا إلى وجود عدد من الطلاب الإندونيسيين ضمن صفوف الجامعة، ومثمنًا جهود مركز العلاقات الدولية في دعم التعاون الخارجي.

من جهته، أعرب نائب السفير الإندونيسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا رغبة بلاده في توسيع التعاون العلمي وتقديم منح دراسية للطلاب المصريين. كما أثنى على تطور البنية التحتية للجامعة وجودة برامجها الأكاديمية.

وتضمّن اليوم الثقافي عروضًا فنية مشتركة تمثل التراث المصري والإندونيسي، بالإضافة إلى فقرات شعرية ومسابقات ثقافية عن إندونيسيا، شارك فيها طلاب الجامعة، وتم خلالها توزيع جوائز على الفائزين. كما عُرض فيلم تسجيلي عن مصر، وقدّم الحفل رسالة رمزية تعكس عمق التفاهم الحضاري بين الشعبين.