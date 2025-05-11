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إصابة سيدة صدمها قطار داخل محطة بالإسماعيلية

09:55 م الأحد 11 مايو 2025

إسعاف

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أُصيبت سيدة في العقد الخامس من عمرها مساء الأحد، بعد أن صدمها قطار بمحطة الشيخ زايد الواقعة خلف مساكن الإعلام بمحافظة الإسماعيلية.

كانت هيئة الإسعاف قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بأحد المواطنين، وسرعان ما توجهت سيارة إسعاف إلى الموقع، حيث وصلت خلال دقيقتين فقط.

وتبيّن أن المصابة تُدعى إيناس محمد عبدالجليل (48 عامًا)، وتقيم بمنطقة الشيخ زايد، وقد أُصيبت باشتباه كسر في الذراع الأيسر والساق اليسرى، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج، في وقت باشرت فيه الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات.

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حادث تصادم قطار إسعاف الشيخ زايد الإسماعيلية المجمع الطبي بالإسماعيلية
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