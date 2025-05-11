هزار الصحاب ينتهي بقتيل.. ماذا حدث في "الشهداء" بالإسماعيلية؟

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

انتهت لحظة مزاح بين شابين إلى قتيل، لقي مصرعه مصابًا برصاصة طائشة أطلقها صديقه عن طريق الخطأ، في واقعة شهدتها منطقة الشهداء بمحافظة الإسماعيلية مساء اليوم الأحد.

بحسب المعاينة الأولية، أقدم المتهم، ويدعى "محمد"، على إطلاق طلقة من سلاح خرطوش خلال وصلة هزار مع صديقه "خالد"، فأصابته الرصاصة مباشرة، ليُصاب بجروح بالغة نُقل على إثرها إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، لكنه توفي فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وعقب تلقي البلاغ، تحركت قوات الأمن، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي تمكن من ضبط المتهم، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة. وتواصل الجهات الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الجريمة كاملة، وفحص الدوافع وراء الحادث.

وأمرت النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالرؤوف شكري، بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة، إلى جانب تكليف المباحث الجنائية بإجراء تحريات موسعة حول ملابسات الواقعة.