جثة طحيمر.. جهود لكشف غموض وفاة رجل خمسيني بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، جهودها لكشف غموض جثة عثر عليها أهالي طافية على سطح ترعة طحيمر، بمركز كفر الدوار في البحيرة.

تلقى مركز شرطة كفر الدوار بلاغًا، من أهالي بالعثور على جثة رجل تطفو على سطح ترعة طحيمر، واستطاعت قوات الإنقاذ النهري انتشال الجثة، وتبين أنها لشخص مجهول الهوية، في العقد السادس من عمره، وعُثر بملابسه على مبلغ مالي، وأشار الكشف الطبي المبدئي إلى عدم وجود شبهة جنائية.

نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفرالدوار الشاملة، تحت تصرف النيابة العامة، التي تباشر التحقيقات، للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.