إحالة أوراق قاتل أسرته بعزبة رستم بالغربية لفضيلة المفتي

الغربية- مروة شاهين:

قضت محكمة جنايات المحلة الكبري اليوم الأحد، الحكم على المتهم محمد الشرقاوي الذي قتل والدته وشقيقه وشقيقته، في عزبة رستم بمركز قطور بمحافظة الغربية، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

كانت مديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ من أهالي قرية الشين بمقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة (سيدة وابنها وبنتها)، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة للقرية، شهر يونيو من العام الماضي.

قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وأجرت تحرياتها بعد معاينة الجثث التي كانت مقطعة بشكل مشوه، وسجلت بها علمات ذبح في منطقة العنق، قبل إضرام النار بها، حيث أكد الشهود والسكان المحيطين بموقع الحادث أن مرتكب الواقعة محمد أحمد الشرقاوي 29 سنة، محامي، وشقيق الضحيتين الثاني والثالثة وابن الضحية الأولى.

أمرت النيابة العامة عقب التحقيق بحبس المتهم وتحويله لمستشفي الأمراض العقلية لبيان سلامة قواه العقلية وإحالته لمحكمة الجنايات للمحاكمة.

وخلال المحاكمة أكدت النيابة العامة أن المتهم ارتكب جريمته من فجر يوم الأربعاء، حتي صباح يوم الأحد، وقام بتقطيع الجثامين الثلاثة وسكب مادة قابلة للأشتعال واحرقهم ونسي قول الله عز وجل أن النار لا يعذب بها مؤمن.