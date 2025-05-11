بعد انتشال جثمانه.. التصريح بدفن ضحية بئر الصحراء في المنيا (صور)

المنيا- جمال محمد:

صرحت نيابة مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد، بدفن جثمان عامل لقي مصرعه إثر انهيار كميات كبيرة من الرمال عليه مع آخرين أثناء قيامهم بحفر بئر داخل مزرعة بالظهير الصحراوي الغربي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطارًا بانهيار كميات كبيرة من الرمال أثناء حفر بئر في نجع الحظ التابع لقرية دلجا بمركز ديرمواس جنوبي غرب المحافظة، على 7 أشخاص أثناء قيامهم بمحاولة إنشائه داخل مزرعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف وعدد كبير من الأهالي، وتم انتشال 6 مصابين ونقلهم إلى المستشفى، وبعد الدفع بـ 6 لوادر تم انتشال المفقود الأخير، وتبين أنها جثة "نجاح خميس صالح" 60 سنة، وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

عقب الانتهاء من أعمال التشريح، تم التصريح بدفن الجثة، وجرى استلامها من قبل أهل المتوفى، ونقلها إلى مركز ديروط بمحافظة أسيوط للدفن بمقابر العائلة.

تحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على مكان الواقعة والمعدات المستخدمة لحين انتهاء التحقيقات.

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