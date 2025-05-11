مصرع طالب غرقًا أثناء استحمامه في مياه ترعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي طالب مصرعه غرقًا، اليوم الأحد، إثر استحمامه في ترعة هروبًا من حرارة الجو بقرية الغنيمي التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطار من العميد أحمد الأشرف مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بورود بلاغ بغرق المدعو "إبراهيم.ع.ا"، 18 عامًا، طالب، ويقيم بقرية الغنيمي التابعة لمركز قلين، خلال استحمامه بترعة في القرية.

وبسؤال والده البالغ من العمر 60 عامًا، ويعمل فلاحًا، قرر بغرق نجله أثناء قفزه في مياه الترعة أثناء استحمامه فيها هربًا من حرارة الجو، ولم يشتبه في وفاته جنائيًا فيما جرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنوا من إنتشال جثمان الطالب.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة أفاد في تقريره بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

حُرر بذلك المحضر ، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.