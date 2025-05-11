إعلان

مصرع طالب غرقًا أثناء استحمامه في مياه ترعة بكفر الشيخ

09:32 م الأحد 11 مايو 2025

مصرع طالب غرقا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي طالب مصرعه غرقًا، اليوم الأحد، إثر استحمامه في ترعة هروبًا من حرارة الجو بقرية الغنيمي التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطار من العميد أحمد الأشرف مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بورود بلاغ بغرق المدعو "إبراهيم.ع.ا"، 18 عامًا، طالب، ويقيم بقرية الغنيمي التابعة لمركز قلين، خلال استحمامه بترعة في القرية.

وبسؤال والده البالغ من العمر 60 عامًا، ويعمل فلاحًا، قرر بغرق نجله أثناء قفزه في مياه الترعة أثناء استحمامه فيها هربًا من حرارة الجو، ولم يشتبه في وفاته جنائيًا فيما جرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنوا من إنتشال جثمان الطالب.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة أفاد في تقريره بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

حُرر بذلك المحضر ، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز قلين كفر الشيخ مدير أمن كفر الشيخ غرق طالب النيابة العامة مصرع طالب غرقًا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. ائتلاف الملاك يرفض الأجرة المحددة ويطالب برفعها لـ8 آلاف جنيه
البنزين المغشوش.. البترول: 2000 جنيه للمتضرر من تلف الطرمبة لكن بشرط