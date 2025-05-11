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بعد الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مخزن الخردة ببلبيس (صور)

08:47 م الأحد 11 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق مخزن الخردة
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق مخزن الخردة
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق مخزن الخردة
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق مخزن الخردة
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الشرقية - ياسمين عزت:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية اليوم الأحد من السيطرة على حريق اندلع في مخزن خردة بقرية أبو سمران- بلبيس ومنع امتداده للأماكن المجاورة.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يشير إلى اندلاع حريق بمخزن خردة على مساحة 250 مترًا مربعًا بقرية أبو سمران، فيما تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء على الفور للسيطرة على الحريق.

من جانبها، دفعت هيئة الإسعاف فرع الشرقية بعدد من سياراتها إلى موقع الحريق تحسبًا لوقوع إصابات. كما أكد شهود عيان أن الحريق لم يتسبب في وقوع خسائر بشرية، بينما انحسرت الخسائر في محتوى الخردة بالمخزن.

تحرر محضر قانوني بالواقعة وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرتها والوقوف على أسبابها، فيما يتم تبريد محيط الحريق لتفادي تجدد النيران.


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