حريق بمزرعة مستعمرة الجذام بأبو زعبل (صور)

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق محدود في المزرعة التابعة لمستعمرة الجذام بمنطقة أبو زعبل في الخانكة، بمحافظة القليوبية، إثر سقوط كابلين للضغط العالي على المخلفات الزراعية بالمكان، ما أدى لاشتعال النيران.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هيثم شحاتة، حيث جرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء و3 لوادر، وفُصل التيار الكهربائي عن الموقع حفاظًا على السلامة العامة.

لم تسفر الواقعة عن أي خسائر بشرية أو مادية. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الملابسات.