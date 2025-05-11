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بعد 24 ساعة.. العثور على غريق "طنوب" بالمنوفية

06:54 م الأحد 11 مايو 2025

جثة الشاب تطفو فوق سطح النيل- أرشيفية

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المنوفية – أحمد الباهي:

تمكّنت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية من انتشال جثمان الشاب "سعيد محمد سعيد أبو نصير"، الذي لقي مصرعه غرقًا بمياه فرع رشيد أمام قرية طنوب التابعة لمركز تلا، وذلك بعد مرور 24 ساعة من سقوطه خلال عبوره النهر.

كان الضحية، المقيم بقرية كفر ربيع بدائرة المركز، في طريقه إلى محافظة البحيرة لأداء عمله، حين سقط من فوق قارب صغير كان يستقله برفقة صديق أثناء عبور المعدية.

أبلغ الأهالي الجهات المختصة، وتضافرت جهود الصيادين مستخدمين ستة قوارب في محاولات البحث، إلى أن نجحت فرق الإنقاذ النهري في انتشال الجثمان.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى تلا العام، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات واستكمال إجراءات التصريح بالدفن.

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الإنقاذ النهري المنوفية النيابة العامة انتشال جثمان فرع رشيد مستشفى تلا العام مصرع شاب غرقًا
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