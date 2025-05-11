تبدأ الخميس.. حملة لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الشتوية في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة البحيرة عن انطلاق حملة موسعة لمكافحة القوارض، عقب انتهاء موسم حصاد المحاصيل الشتوية لعام 2025، وذلك في نطاق مدن ومراكز المحافظة، خلال الفترة من 15 مايو وحتى 5 يونيو المقبل، بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعي ومديرية الصحة.

وتهدف الحملة إلى الحد من انتشار الفئران باستخدام أحدث الوسائل والآليات، مع التركيز على التوعية والإرشاد لضمان الاستخدام الآمن والفعّال للمبيدات، وتقليل التأثيرات البيئية. كما تشمل الخطة توفير المستلزمات اللازمة من مبيدات ومضادات للتسمم في الوحدات الصحية والبيطرية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أهمية الإعداد المسبق للحملة، من خلال برامج توعية مكثفة، مشددة على ضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية لضمان حماية محصول القمح في جميع مراحله وتحقيق أهداف الحملة.