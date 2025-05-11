محافظ الشرقية يستقبل سفير كازاخستان لبحث آفاق التعاون المشترك

الشرقية- ياسمين عزت:

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، السفير عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان لدى القاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع العلاقات المصرية الكازاخستانية.

جاء اللقاء بحضور نائبي المحافظ، د. أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والعسكرية.

أكد المحافظ، عمق العلاقات بين مصر وكازاخستان، مشيرًا إلى استعداد المحافظة لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والصناعة والثقافة والرياضة، مستعرضًا المقومات الصناعية والسياحية والتراثية التي تتميز بها الشرقية، ومنها مدنها الصناعية، ومناطقها الأثرية كتل بسطا وصان الحجر، ومهرجان الخيول العربية، والحرف التراثية كصناعة ورق البردي.

من جانبه، أعرب السفير الكازاخي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية، وداعيًا المحافظ لزيارة كازاخستان للتعرف على فرص التعاون المشترك.

وفي ختام اللقاء، أهدى المحافظ شعار المحافظة ونموذجًا من ورق البردي لسفير كازاخستان، تعبيرًا عن التقدير وتأكيدًا على عمق العلاقات بين الشعبين.